Juprelle Avec la collaboration de Natagora dans le cadre de "Nature pour tous".

C’est un projet novateur dans lequel s’est lancé l’établissement de défense sociale de Paifve (Juprelle), en collaboration avec Natagora : celui d’aménager une zone naturelle entre les murs d’enceinte en béton surplombés de barbelé qui enferment 200 internés.

"Quand je suis arrivé ici, j’ai été frappé de l’importance de l’infrastructure et de cette friche inutilisée, à l’abandon. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose. J’ai donc contacté Natagora pour créer un aménagement naturel, avec l’objectif d’y amener les patients et d’y développer une politique thérapeutique par le contact avec la nature (faune, flore…)", explique Jean-Claude Carpentier, directeur de l’établissement depuis février 2019. "Ainsi des activités peuvent s’organiser extérieur de façon à sortir les internés de leur pavillon", avec une dimension didactique.