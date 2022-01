Verviers Dernière étape pour la restauration et l’agrandissement du Grand-Théâtre.

La Ville de Verviers a mené une opération de communication (et de sensibilisation), ce mercredi matin, sur la scène du Grand-Théâtre, pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier de restauration de celui-ci. Aussi voire surtout pour "envoyer un message d’union sacrée" autour d’un projet "au service d’un territoire bien plus large que Verviers et qui est un enjeu important pour l’arrondissement", a insisté la bourgmestre, Muriel Targnion.