L’arrivée de KFC, chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet frit, n’avait pas fait que des heureux à Liège. Il faut dire qu’à l’heure où certains préconisent le terroir, une nourriture saine et locale et, si possible, bio, la chaîne américaine tombait comme un cheveu dans la soupe… qui plus est, cette dernière déballait ses valises sur une place (République française) déjà "chargée" en établissements du genre.

Aujourd’hui, c’est précisément ce "coup d’œil" qui est jugé peu opportun, par les autorités. La Ville de Liège, par la voix de Christine Defraigne, échevine de l’Urbanisme, vient de demander à KCF de mettre de l’ordre dans ses pilastres et enseignes. "À l’heure actuelle, le commerce a installé des panneaux rouges sur les pilastres ainsi que des enseignes perpendiculaires", indique-t-on à l’échevinat de l’Urbanisme, "les panneaux ne sont pas un parement traditionnellement utilisé dans le center ancien protégé. Ils masquent totalement des éléments caractérisant les