Nous l’évoquions voici quelques semaines, une décision communale communiquée par le bourgmestre de Fléron, Thierry Ancion, a jeté un froid dans le milieu des promoteurs immobiliers : jusqu’en 2025 en effet, les autorités communales ont assuré qu’elles ne rendraient plus un avis favorable sur un permis d’urbanisme, lorsqu’il s’agirait d’un projet prévoyant plus de 10 logements, hors du centre urbain. L’objectif est clair : prévenir une urbanisation intensive des campagnes et préserver dès lors le caractère semi-rural de l’entité… tout en conservant une certaine attractivité du commerce qui, lui, a besoin de clients.

Comme dans de nombreuses communes jouissant d’une situation avantageuse - offrant de nombreux services mais également un cadre champêtre, à deux pas d’une importante agglomération (Liège) - Fléron subit depuis plusieurs dizaines d’années une pression immobilière détonante. Au point que tous les objectifs qui semblent inatteignables pour certaines villes sont, ici, déjà dépassés.

"À ce stade à Fléron, nous avons énormément de projets en attente de construction. Dans un avenir de 4 à 5 ans, cela représente 1 000 nouveaux logements", nous confirmait Thierry Ancion. Comme il le précise par ailleurs, au regard des objectifs fixés par le Schéma d’arrondissement, la première couronne de Liège (dont fait partie Fléron) devrait se doter de 15 000 nouveaux logements à l’horizon 2035… "ce qui représente à Fléron 70 logements par an". Nous y sommes…

La décision de refuser certains permis est courageuse bien sûr (même si la maison 4 façades est toujours autorisée) ; d’autant que celle-ci risque logiquement d’entraîner de nombreux recours… qui auront comme point d’appui un plan de secteur intransigeant.

Cohérence urbanistique

Mais puisque cette problématique urbanistique n’est pas propre à un territoire communal, la question est bien sûr : une vision d’ensemble est-elle envisagée, sur le plateau de Herve "liégeois" ? Et comment, le cas échéant, les autorités communales comptent-elles contourner le plan de secteur face à des projets qui risquent de dénaturer plus encore le cadre bucolique qui rend le plateau de Herve attractif ? Dans de nombreuses communes, des outils émergent. Face à une pression immobilière toujours grandissante en effet, le vent tourne désormais clairement en faveur d’une plus grande régulation.