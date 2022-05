Pour permettre aux citoyens qui le désirent d’être vaccinés et protégés contre le Covid-19, la Wallonie a maintenu la vaccination via les médecins généralistes et l’activité de 9 centres de vaccination sur l’ensemble de son territoire. Elle a également lancé la vaccination en pharmacie via 26 officines partenaires.

En Province de Liège, deux pharmacies (Goffin à Cointe et VPharma à Verviers) et trois centres de vaccination sont aujourd’hui actifs : il s’agit respectivement de ceux de Huy, Liège et Pepinster.

Ceci dit, quelques modifications sont de mise concernant les centres de Liège et de Huy. Ainsi, le centre de vaccination de Liège va déménager. Il quittera l’ancien magasin Décathlon (En Feronstrée) fin de la semaine prochaine. Il restera néanmoins au centre-ville puisqu’il prendra ses quartiers, dès le 27 mai, au n° 107 de la rue de la Cathédrale, dans l’ancien magasin Maison du Monde.

Il sera accessible sans rendez-vous, le vendredi de 10 à 18 h et le samedi, de 8 h 30 à 16 h. Le samedi matin restera réservé à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans (doses pédiatriques avec rendez-vous obligatoire).

Le Centre de vaccination de Huy, lui, aménage ses horaires. Dès cette fin de semaine, Il sera accessible le mercredi de 8 à 16 h (dernière vaccination à 15 h 30) et le vendredi de 10 à 18 h (dernière vaccination à 17 h 30).

Les centres de vaccination de Wallonie continueront à fonctionner sans prise de rendez-vous pour les citoyens dès 12 ans, bien que celle-ci demeure possible via le numéro d’appel gratuit 0800/45 019 (au 04/229.17.20 pour le vaccin Novavax) ou via le site internet www.jemevaccine.be.