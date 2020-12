L'engouement de la population a été tel après l'appel aux volontaires pour tester un vaccin contre la Covid-19 que le central téléphonique a rapidement saturé, tout comme le site internet sur lequel il convient de s'inscrire, a-t-on indiqué jeudi au CHU de Liège.

Mercredi, le centre de recherche clinique ATC Pharma et le CHU de Liège, dont il est l'actionnaire principal, ont lancé un appel à 600 volontaires âgés de 18 à 80 ans en vue de tester un vaccin contre la Covid-19. Cet appel a été si bien entendu que le central téléphonique d'ATC Pharma a rapidement été saturé, tout comme son site internet vers lequel les appelants étaient renvoyés. La plateforme en ligne rencontre dès lors des difficultés techniques.

"Nous nous réjouissons de voir combien les citoyens sont intéressés à être vaccinés", souligne Benjamin Boinem, directeur d'ATC Pharma. "C'est une des bonnes nouvelles de cet afflux massif. Nous travaillons d'arrache-pied sur le site internet pour solutionner ces difficultés", a-t-il ajouté.

Les inscriptions restent donc ouvertes et les candidats sont invités à retenter leur inscription sur la plateforme www.atc-pharma.be.

Il s'agit de tester deux vaccins en dernière phase de développement avant leur mise sur le marché. Une première étude portera sur 300 volontaires dits sains, c'est-à-dire des personnes ne souffrant d'aucune maladie ou étant médicalement stables et ne prévoyant pas d'avoir un enfant dans les six mois suivant la première vaccination. Pour la seconde étude, des profils différents sont recherchés. Ce sont 300 personnes souffrant d'une ou plusieurs pathologies: diabète, obésité, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie du foie, maladie des poumons, problèmes de coagulation du sang. Les volontaires ne doivent là encore pas prévoir d'avoir un enfant dans les six mois suivant la vaccination et doivent être non fumeurs et ne pas avoir fumé depuis au moins un an.

"Lors d'une étude de phase III, le volontaire se voit offrir la possibilité de bénéficier d'un vaccin avant sa mise sur le marché. Les effets secondaires et le dosage optimal du vaccin sont maintenant connus et ont été approuvés par l'AFMPS, l'agence fédérale du médicament, lors des deux premières phases de test", précise-t-on du côté d'ATC Pharma.