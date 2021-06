La Ville de Liège avait clairement manifesté son souhait de voir la capacité de vaccination augmentée à Liège, zone densément peuplée mais qui souffrait d’un manque en la matière.

Répondant à l’appel, la Région a aidé à la Ville à renforcer les centres liégeois, situés en Féronstrée et à Bressoux et, aujourd’hui, l’opération Vaccination sans rendez-vous se poursuit à Liège depuis deux semaines.

"Elle permet à toute personne qui le souhaite de se faire vacciner sans aucune démarche d’inscription, aux centres de Féronstrée et de Bressoux, les 4 samedis de juin, de 13 h 30 à 16 h, sur simple présentation de sa carte d’identité", ont rappelé ce mardi le gouverneur de la Province Hervé Jamar et le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer. "Afin de suivre l’évolution de la campagne de vaccination, cette opération sera désormais ouverte à toute personne de 41 ans et plus, domiciliée à Liège".

Et les autorités liégeoises de préciser que, "à ce jour toute la population en âge de se faire vacciner devrait avoir reçu son invitation via courrier, mail ou sms".

L’opération organisée par les services du Gouverneur, la Ville de Liège et le Glamo qui représente les associations de médecins généralistes de Liège, "constitue donc une façon directe et simple d’accéder à la vaccination pour celles et ceux qui n’auraient pas pu y répondre jusqu’ici, quelle qu’en soit la raison".

Et de se féliciter de rencontrer ici les objectifs fixés à savoir "renforcer et diversifier le dispositif de vaccination sur le territoire communal" ainsi que "contribuer à compléter la couverture vaccinale des personnes pour qui les démarches d’inscription peuvent constituer un frein".

À noter que cette vaccination sans rendez-vous se fera dans les limites des stocks disponibles.