Covid-19 Sept nouvelles lignes de vaccination sont annoncées pour la semaine prochaine…

e Gouvernement wallon l’a confirmé voici quelques jours : 75 lignes de vaccination supplémentaires vont être créées et ce, en vue d’accélérer la capacité vaccinale des centres. Cette augmentation de cadence est aussi une réponse donnée à l’augmentation du nombre de livraisons de vaccins annoncées par les firmes, qui permettrait d’administrer 400 000 injections par semaine en Wallonie, dès le début du mois de juin.

Dans les prochains jours, ce processus va donc concrètement prendre forme, et ce, principalement dans les grandes métropoles de Liège et de Charleroi, ces centres urbains ayant en effet été identifiés comme comptant le plus faible taux de personnes vaccinées à ce jour.

Du côté des autorités locales liégeoises, même si on rappelle que la vaccination n’est pas obligatoire, on affirme clairement une volonté de soutenir les autorités régionales dans cette campagne, raison pour laquelle plusieurs initiatives ont été prises au niveau local, comme l’utilisation d’un call center pour répondre à toutes les questions et aider à l’inscription des citoyens mais aussi avec la mise en place d’un service de taxi gratuit au bénéfice des plus de 75 ans… une somme de 610 000 euros a été réservée à ces missions.

Ce week-end, les nouvelles lignes seront aménagées à Liège, l’objectif étant de les rendre opérationnelles dès le mardi 1er juin.