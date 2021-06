Ce lundi 14 juin, un centre de vaccination Covid temporaire a ouvert, au hall La Préalle à Herstal, avec comme objectif une vaccination de 3000 personnes. Ce centre doit être accessible durant 6 jours entre le lundi 14 et le samedi 19 juin. Il rouvrira ensuite du 26 juillet au 31 juillet, pour la seconde injection des personnes qui y auront reçu leur première dose.

"Dans la campagne de vaccination en cours, Herstal ne dispose pas d’un centre de proximité. Il me semblait donc essentiel d’augmenter les chiffres de la vaccination. J’ai donc pris contact avec la Ministre de la Santé, le Gouverneur et le Délégué Général à la vaccination. Très réactifs, nous avons rapidement convenu d’installer un centre temporaire sur l’entité. Je tiens à les remercier, ainsi que leurs équipes, car je suis certain que ce centre va contribuer à accroitre significativement la participation à la vaccination à Herstal", se réjouit Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de la Ville de Herstal.

Le centre de vaccination de La Préalle sera accessible ce lundi 14 juin jusqu'à19h30, et ensuite du mardi au vendredi de 8h30 à 19h30, ainsi que le samedi de 9h à 16h. Le parking du hall est accessible, et la ligne de bus TEC n°5 s’arrête juste devant le complexe sportif. Pour les PMR, le taxi social est mis à leur disposition gratuitement sur réservation au numéro suivant : 0473 59 17 40.

Ici, la vaccination se fait sans rendez-vous et sans convocation. Il suffit de se présenter avec sa carte d’identité au hall omnisports La Préalle, rue Emile Muraille 158.

Vaccins disponibles : Moderna (2 doses) et Johnson & Johnson (1 dose pour les + de 41 ans)