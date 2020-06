Les personnes fragilisées peuvent s'inscrire sur la liste des personnes à contacter



En raison de la vague de chaleur que connaît le pays et suite à l’activation de la phase d’avertissement « Forte chaleur et pics d’ozone », la commune et le CPAS de Wanze ont décidé ce mercredi de déclencher le Plan canicule.



Depuis ce mercredi, les services sociaux de la commune et du CPAS prennent contact avec les personnes inscrites préalablement dans une base de données afin de s’inquiéter de leur état de santé et de s'assurer qu'elles ne manquent de rien, et notamment d’eau.

Les autorités communales tiennent, en effet, à jour une liste de citoyens désireux d’être contactés en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Si vous souhaitez être inscrit sur cette liste ou si vous avez connaissance d’une personne isolée que vous désirez inscrire, vous pouvez prendre contact avec le service social communal : 085/31 73 08 ou service.social@wanze.be

La procédure est la suivante :

· Pour les personnes de 70 à 79 ans : envoi d’un courrier reprenant toutes les informations pratiques et conseils de prudence

· Pour les personnes de 80 ans et plus : envoi d’un courrier reprenant toutes les informations pratiques et conseils de prudence ET appel téléphonique

· Pour les personnes isolées (sans entourage, sans aide à domicile, …), selon la demande du citoyen et sans limite d’âge : appel téléphonique et visite à domicile si nécessaire

Les autorités communales rappellent également aux citoyens d’être attentifs à l’égard des personnes à risque de leur entourage.

Quelques recommandations

Voici quelques recommandations applicables à toute la population et, en particulier aux personnes fragilisées :

- boire plus que d’habitude, de préférence de l’eau ;

- éviter les boissons alcoolisées et les boissons fortement sucrées ;

- prendre soin des bébés, des jeunes enfants et des personnes nécessitant des soins, en les hydratant suffisamment ;

- rester à l’intérieur, spécialement pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiovasculaires ;

- rester dans des endroits frais et se rafraîchir régulièrement ;

- rester au calme et éviter les activités physiques importantes ;

- se protéger du soleil en utilisant une protection solaire et en mettant un chapeau ;

- fermer les volets et les rideaux durant la journée et aérer l’habitat durant la nuit :

- en cas de coup de chaleur ou de fatigue, de problème respiratoire, contactez un médecin

Les citoyens ayant besoin d’aide durant la vague de chaleur peuvent contacter :

· Service social communal : 085/31 73 08

· CPAS de Wanze : 085/24 15 70

· Pour un problème de santé, contactez votre médecin traitant

· En cas d’urgence (24h/24) : Zone de police Meuse-Hesbaye : 085/84 89 50 ou 101 ou le Service Régional d’Incendie : 085/27 10 00 ou le 112