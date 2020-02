La commune de Neupré connaît une vague de vols depuis quelques semaines… À ce jour, on dénombre une douzaine de cambriolages, particulièrement dans le quartier du Bois de Rognac à Neuville-en-Condroz.

Sur base des éléments de l’enquête, ces faits seraient commis par deux jeunes adultes. " Ils se manifestent avec insistance à la porte du domicile pour s’assurer que le logement est bien vide. Chose importante donc, les auteurs ne recherchent pas le contact, ni la confrontation avec les habitants " , dit la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket.

Il ressort également que les habitations visées sont généralement visitées par l’étage, "souvent moins sécurisé" , et que les auteurs s’introduisent via un passage latéral et/ou une sortie arrière. Les faits sont, semble-t-il, commis en journée et ce, entre 13 h et 18 h.

Alerter rapidement

" Sur cette base, les patrouilles de police ont été bien sûr renforcées en journée, non seulement avec les voitures officielles aux lumières bleues allumées mais aussi avec les voitures banalisées " , poursuit la bourgmestre, qui en appelle dès lors à la plus grande vigilance, sans pour autant se montrer alarmiste.

"Ouvrons tous l’œil ! , encourage-t-elle. Le contrôle tant social que policier doit être maximal pour mettre fin à cette vague de vols au plus vite. "

Pour ce faire, la zone de police de Seraing/Neupré invite la population à suivre certaines consignes, à commencer par signaler directement aux forces de l’ordre tout signe ou tout comportement suspect en composant soit le 101 soit le 04/330 40 00.

Il est, en outre, demandé de ne rien laisser traîner aux abords de la maison (mobilier de jardin, échelle…) sachant que cela pourrait faciliter l’accès à l’étage. Évitez, également, de laisser des bijoux ou de l’argent dans les chambres !

Enfin, sachez qu’un dispositif de caméras mobiles a été placé dans le quartier touché par ces cambriolages afin de repérer tout véhicule suspect.