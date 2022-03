Région verviétoise Une grande opération de contrôle de vitesse a eu lieu, avec quelques retraits de permis.

Ce jeudi, il valait mieux avoir le pied léger. Et pour cause, la police organisait une grande opération de contrôles de vitesse partout dans la province de Liège. "Ici, c’est une FIPA (NDLR : Full Integrative Police Actions) qui est orientée sur la sécurité routière et plus particulièrement sur la vitesse", explique Élodie Hantz, commissaire de police à la DCA (Direction de coordination et d’appui) de Liège. "Il y a quatorze zones de police qui participent plus la police de la route, soit une soixantaine de policiers en tout".