Exclusif Un investisseur monégasque et David Goffin souhaitent y développer la pratique.

Nous l’apprenions voici quelques semaines : les candidats repreneurs du site des Prés de Tilff, à l’abandon depuis 11 ans déjà, ont décidé de ne pas mener à son terme le projet qui visait à créer ici un vaste ensemble mêlant terrains de tennis et terrains de padel, partiellement couverts. En cause notamment : "le développement d’autres projets depuis la remise de leur offre et, spécialement, l’arrivée d’un projet similaire, de grande ampleur, à proximité directe du site des Prés de Tiff, et soutenu par de grands noms du monde du sport".

C’est en effet la précision apportée par la ministre du Tourisme Valérie De Bue, à Philippe Dodrimont, député libéral, qui s’inquiétait du sort réservé au site des Prés de Tilff, où les compteurs sont donc remis à zéro…

15 terrains

La question est bien sûr : quel dossier de