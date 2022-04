Lundi vers 8 h 30, les pompiers de Liège ont été avertis qu'un incendie venait de se déclarer dans la basilique, située rue de Chèvremont, à Chaudfontaine

Selon les premières informations, le bâtiment est utilisé comme dépôt de meubles à destinations des sinistrés.

Heureusement, le lieu était apparemment vide d'occupants et aucun blessé n’est à déplorer.

A l'heure d"écrire ces lignes, les soldats du feu étaient toujours sur place.

L’origine du sinistre est, pour l'instant, encore inconnue.

Site stratégique multiséculaire, le terrain fut acquis en 1876 par l’évêque de Liège, Théodore de Montpellier. Il le céda en 1877 aux pères carmes déchaussés qui y construisirent leur couvent. L’église est achevée en 1899 et accueille de nombreux pèlerins jusqu’aux apparitions à Banneux. Elle reçut le titre de basilique mineure en 1928.

En 2016, l’équilibre financier et humain ne permettait plus aux trois membres restants d’occuper le site. C’est ainsi que l’ASBL propriétaire Couvent des Pères Carmes Déchaussés de Chèvremont lui a cherché une nouvelle affectation. Ne trouvant pas une communauté religieuse désireuse de reprendre celui-ci, une deuxième piste fut envisagée : l’achat du site par une association à caractère social, mais elle fut abandonnée pour des raisons financières. Une troisième fut alors retenue, celle de vendre le site à un promoteur immobilier.

Du logement

La signature de l’acte a eu lieu ce mercredi matin à l’évêché de Liège entre l’ASBL et le promoteur immobilier bruxellois, le groupe Eckelmans, expert dans ce type de réaffectation, qui a racheté le site pour près d’un million d’euros. Dès le rachat, un avant-projet, dessiné par le bureau d’architecture Altiplan a été présenté. Il prévoyait la création de 71 logements sur cinq étages, avec de nouvelles ouvertures et des balcons, mais aussi des espaces partagés (salle de sport, etc.).