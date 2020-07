Politique Son leader plaide pour une entreprise publique levier de la transition écologique.

Quel avenir pour Nethys ?" : c’est sous cet intitulé pour le moins évocateur que la coopérative politique liégeoise Vega conviait ce vendredi à une visioconférence. Son leader François Schreuer, par ailleurs conseiller communal à Liège, a un avis très clair sur ce sujet d’actualité.

Et pourtant, sa formation n’est pas représentée au sein de l’intercommunale Enodia (ex-Publifin et ex-Tecteo), soit la maison mère de Nethys. Mais c’est avec réjouissance qu’il dit avoir appris l’annulation récente par le tribunal de l’entreprise de la vente de la filiale Voo au fonds d’investissement américain Providence.

Pour François Schreuer, l’avenir industriel de la région liégeoise dépend en grande partie de Nethys. Il ne s’agit donc pas à l’en croire de jeter le bébé avec l’eau du bain, d’autant que beaucoup d’emplois sont concernés. Mais le leader de Vega estime qu’il faut la doter d’un véritable statut d’entreprise publique.

Cinq priorités

À l’heure d’une redéfinition du périmètre économique de Nethys, ce dernier épingle cinq secteurs jugés prioritaires. Et de souligner le rôle de levier qu’elle a selon lui à jouer dans la transition écologique, soit un enjeu industriel majeur. Le premier secteur évoqué ayant trait aux énergies renouvelables (production mais aussi stockage), via la filiale Elicio qui a un potentiel jugé important.

La gestion des réseaux de données (via Voo et Win), les transports, le foncier (avec la création d’un outil public) et les services financiers (via Integrale et en collaboration avec Ethias) figurent parmi les autres priorités définies. Quant au secteur logistique et malgré les investissements importants réalisés en la matière, " ce choix ne donne pas satisfaction ".

Il se dit ainsi favorable à un désinvestissement de Nethys dans l’aéroport de Liège et à un maintien dans son giron du pôle médias. Selon lui, le rachat de L’Avenir par un groupe existant mettrait à mal le pluralisme des médias. Il juge également nécessaires un arrêt des dividendes versés aux communes et une recapitalisation du groupe.

En conclusion, le conseiller communal dit " non à l’idée de liquider Nethys, car c’est un outil de développement essentiel ". Et, tout en égratignant au passage la mission de consultance effectuée par la société McKinsey, il plaide aussi pour un autre modèle de gouvernance afin d’éviter " un décrochage " et en investissant davantage dans la formation des élus.

Bruno Boutsen