Lundi soir, Malcom, un jeune homme de 22 ans est décédé après avoir été percuté par un chauffard sur un passage piéton sur la N617 à hauteur d'Amay. Suite à l'accident, le conducteur avait pris la fuite mais il a finalement pu être identifié et interpellé par la police.

Accompagné d'un ami, Malcom se rendait chez lui lorsqu'il a été percuté sur un passage piéton par un véhicule roulant à vive allure. Il a été projeté à une dizaine de mètres et est retombé sur le pare-brise d'une voiture stationnée.



Le jeune homme de 22 ans est malheureusement décédé sur le coup.



L'auteur des faits s'est alors enfui mais il a pu être identifié à l'aide d'un témoin et de caméras de surveillance: "Sur ces images, on ne voit pas le moment de l’accident, mais bien la voiture qui passe dans la rue. On aperçoit aussi le conducteur sortir de son véhicule pour en retirer les plaques d’immatriculation", pointe Samuel Levatino, substitut du procureur du Roi de Liège, à nos confrères de 7sur7.

Grâce à ces éléments, la police a pu se rendre au domicile du suspect et a été accueillie par la compagne de ce dernier. Elle aurait immédiatement avoué les faits: "Elle se trouvait elle-même à bord du véhicule, mais ni elle, ni son compagnon n’ont été blessés", précise Samuel Levatino.



De son côté, l'homme aurait tout d'abord nié être l'auteur de l'accident avant d'être confronté à la version de sa passagère. Il était connu pour plusieurs faits de roulage et avait été déchu de son permis de conduire. Par ailleurs, il était également sous influence d'alcool et de drogue au moment du drame.



Le véhicule a lui été retrouvé au fond la Meuse. Le suspect et sa compagne ont tenté de faire disparaître les preuves.

Un mandat d'arrêt a été émis contre le chauffard. Un PV pour non-assistance à personne en danger à lui été adressé à sa compagne.