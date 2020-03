Pro Vélo signale par ailleurs que les amendes pour non restitution de vélo sont suspendues...

En cette période de confinement, il n'est pas interdit de sortir, sous certaines conditions (distanciation sociale) pour prendre l'air, faire du sport. À cet égard, la pratique du vélo est même recommandée par certains puisqu'elle garantit une certaine distance par rapport aux autres. Mais pas question toutefois d'organiser de grandes balades groupées ni d'événements liés au vélo. Dans ce contexte, Pro Vélo, notamment installé à la gare des Guillemins a annoncé que tous ses événements étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. "Suite aux différentes mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, nous fermons jusqu'à nouvel ordre".

Conséquence : tous les événements prévus fin mars et début avril sont annulés comme la bourse aux vélos du 28 mars et l'afterwork sur les vélos cargos du 2 avril. "Mais ce n'est que partie remise ! On se réjouit déjà de partager ces activités avec vous plus tard dans l'année".

Bon à savoir par rapport aux vélos "empruntés" :"les amendes pour non-restitution des vélos du service "Vélocité" prévues à l'article 9 des conditions générales sont suspendues jusqu’à nouvel ordre".