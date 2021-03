La mise en œuvre du futur tram de Liège est prévue (théoriquement) pour mai 2023… avec quelques mois de retard sur le planning initial donc, la faute à la crise a-t-on déjà expliqué. Mais si le transport structurant se fait attendre, c’est aussi car les attentes sont grandes précisément, le tram étant censé révolutionner la mobilité liégeoise. Clairement, la voiture doit passer au second plan et la multimodalité des transports en commun avec la mobilité douce (piétons et cyclistes) est mise en avant…

Et pourtant, n’en déplaise à de nombreux cyclistes, une interdiction a bien été confirmée ce lundi par le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry : il sera en effet interdit de grimper avec son vélo dans le tram de Liège, question de sécurité.

En réponse à une interpellation du député Ecolo Olivier Bierin, relayant notamment les inquiétudes du Gracq (cyclistes au quotidien), le ministre a en effet rappelé les raisons de cette interdiction, qui ne s’applique pas aux vélos pliants. Le règlement mis en place est sensiblement le même que celui en vigueur dans les bus.

"Concernant l’accès des vélos au tram, comme déjà annoncé à plusieurs reprises, l’accès dans les trams ne sera autorisé qu’aux vélos pliables pliés, comme dans les autobus", explique Philippe Henry. "En effet, un vélo prend beaucoup de place dans les véhicules, et complique fortement la circulation des passagers à bord, ce qui est source de conflits entre usagers".

Question de sécurité

Autre frein pour le vélo, le temps d’embarquement et de débarquement, "qui risque aussi d’être fortement augmenté" mais aussi la question de la sécurité pour tous les usagers du tram. "Il est en effet nécessaire de garantir l’accessibilité du tram aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussettes ce qui peut entrer en conflit avec la présence de vélos non-pliables dans le tram. Cette position reste constante".