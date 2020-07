Une identité visuelle a été créée pour la politique cyclable en Cité ardente.

La campagne « C’est le moment de changer de mode ! » a été lancée il y a un peu moins d’un an afin de canaliser les informations concernant la multimodalité à Liège, d’informer sur les modes de transport alternatifs et de convaincre quant à leur utilisation.

Dans « C’est le moment de changer de mode !», une belle part est donnée au vélo. C’est la raison pour laquelle, et de manière complémentaire, une identité visuelle a été créée pour la politique cyclable à Liège.

Vélocité a été la dénomination de la location de vélos « Ville de Liège » à prix abordables. Aujourd’hui, elle devient plus largement l’esprit et l’identité visuelle, reconnaissable et structurante, de la politique cyclable à Liège. Plus qu’un visuel, elle sera utilisée en tant que fil rouge visible de la politique cyclable. En d’autres termes, « c’est le moment de changer de mode ! » présente cette nouvelle identité visuelle qu’est Vélocité pour tout ce qui touche le vélo dans la Cité ardente !

La vidéo de lancement ainsi que le visuel est à découvrir sur www.cestlemomentdechangerdemode.be