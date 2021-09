Des vélos à assistance électrique sont mis à la disposition des agents de la Province de Liège.

Entre les travaux du tram, la fermeture d’une partie du tunnel de Cointe à la suite des inondations de la mi-juillet et autres chantiers, il est de plus en plus difficile de circuler en ville… Tous les jours, des ralentissements et bouchons s’observent en divers endroits ! "Une solution qui peut diminuer le stress d’arriver en retard au travail, par exemple, c’est le vélo électrique. Sans doute le meilleur moyen d’aller au-delà des problèmes de congestion", relève Luc Gillard, député provincial-président.

Dans ce contexte, et faisant ainsi écho à la semaine européenne de la mobilité, la Province de Liège propose une alternative à la voiture à ses employés qui sont amenés à se déplacer au cours de leur journée de travail. Ainsi, dans le cadre de son plan Climat, et dans la continuité d’actions déjà mises en œuvre en matière d’environnement et de mobilité durable, des vélos à assistance électrique partagés sont mis à leur disposition.