La crise sanitaire à laquelle nous devons faire face aujourd’hui touche de nombreux secteurs. Celui de l’horeca ne déroge pas à la règle. Les fêtes de Pâques représentent une grosse période pour les chocolatiers. Chez Jean-Philippe Darcis, il a fallu trouver une stratégie pour arriver à faire tourner la boutique malgré les mesures de confinement.

Avant les annonces du gouvernement, l’enseigne avait décidé de fermer 3 de ses boutiques. "En voyant que plusieurs magasins fermaient leurs portes, nous avons rapidement pris la décision de fermer nos boutiques de Liège, Belle-Île et la chocolaterie de Verviers. Les clients se faisaient de plus en plus rares et ça n’était finalement pas rentable de laisser ces boutiques en activité. Nos magasins de Heusy, Herve et Theux, qui produisent du pain, sont quant à eux restés ouverts", explique Jean-Philippe Darcis.

Pour faire face à la crise, le chocolatier a misé sur les outils numériques. "Nous avons mis en avant le site internet qui était finalement un outil peu utilisé et ça a fonctionné. Nous avons multiplié par 10 les commandes en ligne. Au final, il y a eu près de 1 000 commandes qui ont été passées via notre site internet, ce qui nous a permis de faire un petit chiffre d’affaires en cette période de crise", explique le chocolatier. Il poursuit : "nous avons également utilisé les réseaux sociaux pour transmettre des informations sur les commandes, les livraisons possibles ou encore l’ouverture exceptionnelle durant 4 jours de nos boutiques à l’approche du week-end de Pâques".

Une partie de la marchandise pour Pâques avait déjà été produite. il fallait donc écouler ces articles. "Nous commençons la production près d’un mois avant les fêtes, car il faut présenter nos produits au public. Il fallait donc absolument écouler ces marchandises et nous y sommes parvenus", indique Jean-Philippe. Il ajoute : "finalement, je suis agréablement surpris. Bien sûr, les familles ne se sont pas réunies avec les oncles, tantes et grands-parents pour fêter Pâques, on a donc moins vendu que d’habitude, mais nous n’avons pas à nous plaindre. Je m’attendais à pire et je suis assez content, même si les chiffres seront moins bons que les autres années".

Pour ce qui est du mois d’avril, le chocolatier pense avoir limité les dégâts. C’est à présent les mois à venir qui l’effrayent puisqu’il s’agit de petits mois en temps normal.

En décembre, on apprenait que l’entreprise était placée en redressement judiciaire. Malgré cette crise, le chocolatier reste positif, "jusqu’à la crise, nous avions bien avancé et nous tenions la route. À présent, nous allons devoir revoir nos plans, mais nous rencontrerons le juge en juin et j’imagine qu’il tiendra compte de la situation particulière. C’est évidemment une période délicate pour nous mais également pour tout le secteur".