Au cours des dernières années, les bars à chicha (NdlR : où l’on fume la pipe à eau) ont eu tendance à se multiplier sur le territoire sérésien. Si bien que l’on en dénombre à ce jour plus d’une dizaine, selon Déborah Géradon, échevine en charge du Développement territorial et commercial.

Aussi, cette dernière a proposé au collège communal de Seraing, réuni ce vendredi, de modifier le règlement général de police en y ajoutant un chapitre relatif à l’implantation et à l’exploitation de bars à chicha et assimilés.

" Si quelques-uns de ces bars sont bien tenus et respectent les règles qu’ils sont tenus de suivre, ce n’est pas le cas d’autres qui génèrent des nuisances au niveau du bruit, des fumées et des horaires d’ouverture. Souvent, nous sommes mis face au fait accompli… La demande est faite au départ pour un café et au final, cela s’apparente davantage à un café/karaoké ou à une boîte de nuit. Or, la demande n’est pas du tout la même que pour un café classique ", explique l’échevine.

Les nuisances dont il est question ont été rapportées par des riverains. " On a déjà pu agir sur certains bars en procédant à des fermetures provisoires. Avec ce règlement, on pourra vraiment limiter pour les futures demandes ."

Cette modification , qui sera soumise mardi prochain au conseil communal, prévoit l’interdiction d’ouvrir un bar à chicha à moins d’un kilomètre d’une école, d’une infrastructure sportive, d’un centre culturel, d’un lieu de culte, d’une gare et d’un milieu d’accueil de la petite enfance. Voilà qui limite clairement les possibilités… En les éloignant ainsi de lieux où sont implantés toute une série de services, on les éloigne également des habitations…

Quant aux bars existants, ils seront analysés au cas par cas… " On va voir comment remédier aux nuisances, tout en ne perdant pas de vue qu’il y a une certaine demande d’un public jeune pour ce genre de structure ", conclut Déborah Géradon.