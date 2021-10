L’Heureux Séjour, une appellation qui n’est pas surfaite si l’on en croit les promesses qui sont faites… Ainsi, comme dans un vrai foyer, nous dit-on, les seniors, du moins les personnes qui le peuvent, pourront participer à la préparation des repas, à la distribution du courrier et auront même la possibilité de s’occuper d’animaux ainsi que d’un jardin d’herbes aromatiques et d’un potager. Il est même question d’une salle de fitness ainsi que d’un salon de coiffure et de beauté !

Voici ce qui est annoncé aux résidents de la maison de repos L’Heureux Séjour à Sprimont, qui compte actuellement 98 lits de soins résidentiels et 5 lits pour de courts séjours.

L’administration communale de Sprimont ayant, en effet, donné son feu vert pour l’extension et la rénovation des infrastructures.

Garderie et services

Le Groupe Aldea, spécialisé dans le développement et l’exploitation d’établissements de santé, va développer le site pour en faire "le centre de santé le plus innovant de Wallonie".

Dans un premier temps, sur le terrain adjacent acquis par le Groupe Aldea à l’époque du rachat de la propriété en mars 2019, il est prévu de construire un nouveau bâtiment comprenant 105 chambres et 5 appartements de résidence-services à côté du bâtiment existant. Le projet comporte également un espace pour l’accueil éventuel d’enfants en visite et divers services multidisciplinaires. Quant au bâtiment existant, il sera rénové.

Dans une deuxième phase, une nouvelle aile comprenant 72 appartements de résidence-services viendra s’ajouter au projet, "qui pourrait encore être étendu ultérieurement avec 42 autres appartements de résidence-services".

Si le projet se développe selon le planning établi, les premiers résidents devraient pouvoir emménager dans les nouvelles installations au début de l’année 2023.