Les déchets coûtent beaucoup trop cher aux citoyens", a lancé François Mattina (PTB), alors que le conseil communal devait se prononcer sur le fameux coût-vérité fixant le montant de la taxe sur la collecte des déchets ménagers. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir les autres groupes de l’opposition.

"Il s’agit d’un service à la collectivité. Si on ne veut pas que le coût appliqué à la collectivité explose, il faut que chacun paie pour ses productions. C’est normal", a d’emblée répliqué Paul Ancion (Ecolo). Pour le libéral Fabian Culot, ce qui compte aujourd’hui, "ce n’est pas taxer, taxer, taxer mais trier, trier et trier", faisant ainsi référence aux scènes de dépôts clandestins d’immondices et encombrants en tous genres que l’on peut apercevoir quasi quotidiennement en divers endroits du territoire sérésien.

Les dépôts clandestins persistent et constituent un véritable fléau ! Aussi, afin de combattre ces comportements inciviques, la ville de Seraing a élaboré un plan local de propreté qui, au final, regroupe 22 actions allant de la mise à disposition d’une application permettant de signaler les dépôts à l’installation de filets pour récolter les canettes en passant par le placement de caméras déjà annoncées depuis plusieurs mois ou encore l’augmentation du nombre de poubelles publiques.

L’objectif étant d’arriver à réduire les dépôts clandestins dans leur globalité de 5 % d’ici fin 2021 et de 20 % d’ici 2025. Cela ne serait pas un luxe, en effet, sachant que les ouvriers communaux ramassent de manière hebdomadaire quelque 35 tonnes de déchets !

Admettons aussi qu’à Seraing, au-delà d’un certain je-m’en-foutisme, il y a aussi clairement une forme de révolte qui se manifeste envers les conteneurs à puce… "Tant qu’il y aura des politiques qui continueront de faire croire aux gens que taxer les poubelles, c’est les voler, ils continueront d’estimer qu’ils paient assez pour se permettre de jeter dans la rue", a relevé Fabian Culot.