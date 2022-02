Des constats dressés lundi soir... qui ne semblent pourtant pas neufs...

Depuis quelques jours, on attire l'attention sur la mare aux joncs, ce lieu-dit des bois sérésiens apprécié des joggeurs et autres cyclistes ou promeneurs. La migration des batraciens a, en effet, débuté et il s'agit d'inciter les usagers de la route à lever le pied à l'approche de la mare afin de permettre à un maximum d'individus de l'atteindre pour s'y reproduire.

De ce lieu-dit mare aux joncs, il en a également été question lundi soir, lors du conseil communal de Seraing, à travers une question posée par le conseiller communal MR Jonathan Stas. Non pour parler des grenouilles mais bien de sécurité en l'endroit. Pour lui, en effet, ce lieu hautement fréquenté, plus particulièrement encore avec le retour des beaux jours, doit faire l'objet d'une attention particulière afin d'y sécuriser les déplacements, "particulièrement pour les promeneurs et jeunes enfants à vélo".