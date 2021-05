La procédure “bis” entamée par des centaines de riverains de l’aéroport de Bierset vient de connaître une avancée significative.

En effet, ce vendredi au parlement Wallon, le ministre des aéroports, Jean-Luc Crucke a expliqué avoir provisionné plus de 14 millions pour signe une transaction avec les plaignants.

Pour rappel, cette procédure a été lancée, voici 20 ans par 799 riverains, dont 670 potentiellement indemnisables, qui ne faisaient pas partie des plaignants de la procédure initiale.

“Dans un souci d’équité, le Gouvernement wallon a décidé d’entamer des négociations avec les conseils des riverains du procès bis en vue de dégager un accord transactionnel sur base des principes de l’accord dégagé pour les riverains du procès ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 2 juin 2017 quant au montant journalier des indemnités et la période indemnisable”, explique le Ministre.

Ainsi, comme dans le cadre du procès initial, l’accord devra être accepté par au moins 80 % des riverains concernés, étant entendu que les requérants ayant déposé des requêtes en intervention volontaire en 2019 et 2020 sont exclus des négociations.

Sur base des documents réceptionnés antérieurement, et malgré des documents toujours manquants, la SOWAER a déjà réalisé une estimation des indemnités sur base des principes retenus dans la convention transactionnelle établie pour les riverains qui ont accepté de transiger avec la Wallonie dans le cadre du procès initial.

Les 670 riverains du procès bis potentiellement indemnisables bénéficieraient d’une indemnité globale de 14 771 687,40 d’euros auxquels il conviendra d’ajouter les intérêts de retard à charge de la Wallonie.

“Concernant les intérêts de retard, le Gouvernement wallon mandate son conseil afin de négocier le taux arrêté dans le cadre de la transaction du procès initial en vue de préserver les intérêts de la Wallonie”, continue Jeana-Luc Crucke.

Pour rappel, en juin 1999, plus de 600 familles de riverains de Liege Airport, soit 1 576 personnes, invoquaient la responsabilité de la Wallonie, de l’aéroport et de plusieurs compagnies (TNT et CAL) du fait du développement des activités, notamment nocturnes, et des nuisances liées. Après un long parcours judiciaire, 49 728 489 d’euros avaient été versés par la Wallonie dans le cadre du procès initial.

Se dirige-t-on vers une sortie à l’amiable de cette longue procédure ? La main est dans le quand des riverains.