Verviers Un accord a été signé entre les chefs des différents partis, sans ratification plus large…

Mardi soir, le temps était aux discussions internes au sein des différents partis verviétois, en vue de la construction d’une nouvelle majorité. Il nous revient en effet qu’un accord de majorité aurait été signé dimanche par l’ensemble des chefs de groupe des partis qui composent le cartel (MR-CDH-Nouveau Verviers) et du PS, à savoir : Maxime Degey (MR), Cécile Ozer (CDH), Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), et enfin Jean-François Istasse et André Frédéric (PS).

En signant, ceux-ci se sont engagés à défendre la ratification de l’accord. Écarté des négociations depuis le début, la sortie d’Ecolo lundi laisse penser que le parti a senti l’odeur de brûlé, tentant ainsi de sauver la face en annonçant qu’il ne signera pas la fameuse motion proposée par le PS pour installer Jean-François Istasse (7e score) à la tête de la ville.

Cet accord de majorité devait être soumis ce mardi soir auprès des différentes instances, tandis que les quatre futurs partenaires devaient se revoir en toute fin de soirée pour officialiser le pacte. Seulement voilà, tant les instances du MR que du CDH émettent une réserve quant à l’aspect juridique de la motion de méfiance. Du côté de Nouveau Verviers, le parti a été jusqu’à désavouer son chef de groupe pour avoir signé un accord sans l’aval de ses troupes.