Face aux conséquences de la crise du coronavirus et alors que le calendrier du déconfinement du secteur culturel reste encore chargé d’incertitudes, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province de Liège travaillent en commun pour permettre l’organisation des Rencontres Théâtre Jeune Public durant cet été.

Les mesures de confinement liées à la propagation du Covid-19 ont été prises au moment où les visionnements des compagnies candidates pour une sélection à Huy devaient débuter. A ce jour, ces visionnements n’ont toujours pas pu être réorganisés et les compagnies font face à des difficultés énormes.



Une réunion est prévue ce lundi



La Province de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont une volonté commune de soutenir le secteur dans ce moment où il est particulièrement fragilisé. Une réunion de concertation avec les fédérations professionnelles est prévue ce lundi 4 mai, et ce afin de définir les adaptations à mettre en œuvre.

Les Rencontres Théâtre Jeune Public constitue une vitrine pour les compagnies et la qualité des spectacles n’est plus à démontrer. Les pouvoirs publics subsidiants (Province de Liège et Fédération Wallonie-Bruxelles) tentent donc de trouver des solutions pour que cet événement puisse continuer à s’organiser.

Pour la ministre de la Culture Bénédicte Linard, "c’est un signal donné au secteur. Face à cette crise inédite, nous joignons nos efforts pour être créatifs et rebondir car nous ne pouvons délaisser nos artistes et ne pouvons pas non plus priver la jeunesse des outils indispensables à son éveil au monde et au développement de son sens critique".



"La Province organise ce rendez-vous fondamental pour le théâtre jeune public depuis 35 ans. La crise sans précédent que nous connaissons actuellement et qui impacte gravement le secteur culturel nous incite à vouloir qu'il soit plus retentissant et innovant pour les compagnies et les artistes", souligne Luc Gillard, député provincial-Président.