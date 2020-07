Première étape importante. D’autres demandes et enquêtes suivront…

Flémalle-Neuve, un projet dont il est question depuis plusieurs années et qui est l’une des actions majeures que la majorité socialiste souhaite mettre en œuvre au cours de cette législature. Un projet qui a été présenté à diverses reprises, notamment lors de rencontres avec la population, que certains, et pas seulement dans le voisinage, semblent découvrir aujourd’hui…

Il est vrai qu’il s’agit d’un projet d’une certaine ampleur, qualifié de nouveau quartier au centre de Flémalle, qui devient désormais plus réel avec le dépôt d’une demande de permis d’urbanisation associant la commune de Flémalle et la société Duferco, propriétaire du terrain ayant abrité autrefois les usines Tubemeuse et aujourd’hui en friche.