Comme déjà évoqué, la ville de Seraing souhaite établir un nouvel abri de jour dans le centre de Seraing, rue Ferrer. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme "A place to be come", subsidié à hauteur de 3,6 millions d’€ par la commission européenne et axé sur le quartier de la gare de Seraing-centre. L'objectif est la lutte contre la pauvreté urbaine et surtout l’inclusion sociale.

Parmi les actions ciblées dans le programme "A place to be come", il y a notamment la construction d’un nouvel abri de jour à hauteur du numéro 200 de la rue Ferrer. Lors du conseil communal du 13 décembre dernier, les élus ont voté en faveur du lancement des offres relatives aux travaux. Ceux-ci se divisent en trois lots:

- les abords, le gros œuvre et les finitions

- le système de ventilation et d’air conditionné

- l’électricité

Lesdites offres sont attendues dans le courant de 2022.