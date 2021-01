Cette décision fait suite à une pétition lancée par des élèves qui demandent à pouvoir reprendre au moins à 50 pc les cours en présentiel.

Il y a quelques jours, des élèves de 5e et 6e années secondaires de l'athénée Léonie de Waha ont lancé une pétition afin de réclamer un retour à l'école plus fréquent. Ils se plaignaient, en effet, de n'aller à l'école qu'un jour par semaine alors que d'autres élèves du secondaire au sein d'autres établissements, hormis les plus jeunes, ont leurs heures de cours partagées entre l'enseignement à distance et le présentiel. Cette organisation ayant été mise en place sur base du code rouge d'application dans l'enseignement, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Plus de 700 personnes ont signé cette pétition. Elle a été adressée à l'échevin liégeois de l'Instruction publique, Pierre Stassart, et à la ministre en charge de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

Ce mardi, une délégation d'élèves a eu un contact en visioconférence avec le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et l'échevin liégeois de l'Instruction publique. La direction y a également pris part. Au terme de l'échange, le préfet des études et l'équipe éducative ont été chargés d'élaborer des protocoles visant à augmenter le taux de présence des élèves du 3e degré. "Cela se fera dans le respect de la limitation, fixée par le comité de concertation, à 50 % de la présence simultanée de l'ensemble des élèves des 2e et 3e degrés. La volonté de tous étant de ne pas remettre en cause l'organisation pédagogique actuelle du 2e degré", a-t-on précisé à l'échevinat de l'Instruction publique de la ville de Liège.

La même démarche sera mise en œuvre à l'athénée Maurice Destenay. Les protocoles validés entreront en application dès le lundi 18 janvier.

Par ailleurs, il a été convenu de maintenir le dialogue à travers une même réunion en cas de mesures nouvelles qui seraient décidées par les instances supérieures, soit au plus tard à la rentrée du congé de carnaval.

"Il est apparu au cours de la discussion que, même si toutes les demandes de disposer d'un ordinateur introduites jusqu'ici ont été satisfaites, certains élèves n'ayant pas formulé de demande ne disposent, à l'heure actuelle, que d'un ordinateur partagé à domicile avec le reste de leur famille. Un nouvel appel va donc être lancé auprès de tous les élèves des 2e et 3e degrés afin de les informer de la possibilité d'obtenir, pour chacun d'entre eux, le matériel informatique nécessaire pour suivre les cours à distance dans les meilleures conditions possibles", a-t-on ajouté.