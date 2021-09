LIèGE Avec commerces, Horeca et loisirs. Un investissement de 50 millions est annoncé.

En 2016, déjà, le groupe propriétaire du Shopping Belle-île (Wereldhave Belgium) avait obtenu un permis d’urbanisme en vue de construire une infrastructure supplémentaire de 9 000 m2. "Celle-ci était 100 % dédiée à des commerces. Puis, en 2018, nous avons constaté que ce projet ne correspondait pas aux évolutions du marché et ne répondait donc pas aux besoins. Nous avons ainsi développé un nouveau projet qui n’est plus 100 % dédié à des commerces et plus flexible, c’est-à-dire que les surfaces telles qu’elles seront construites pourront, si besoin, être adaptées pour d’autres fonctions", précise Nicolas Beausillon, CEO du groupe Wereldhave Belgium.