Depuis plusieurs semaines déjà, les discussions vont bon train entre les autorités communales liégeoises et les forains… relativement à l’organisation de la Foire d’Octobre 2020. On s’en doute le climat est tendu et les forains espèrent bien que ce rendez-vous liégeois, l’un des plus importants de leur saison, pourra sauver les meubles…

Mais si le bourgmestre semblait optimiste voici deux semaines, les récents chiffres de contamination font craindre le pire… Suite au CNS de ce mercredi et aux recommandations du Gouvernement, qui n’ont pas fait bouger les lignes, l’organisation d’une foire traditionnelle semble bien compromise.

Annulée ? On n’osait pas le dire ce jeudi à Liège mais il semble clair qu’une Foire d’Octobre classique ne pourrait donc pas être organisée, au regard des règles toujours en vigueur dans des lieux où se rassemblent de nombreuses personnes.

Selon nos informations, la Ville a donc planché sur une solution "hybride", une foire adaptée… Plus courte ? Avec moins de métiers forains ? Rien n’est décidé à ce stade car les forains doivent avant tout approuver la solution qui leur est soumise. D'après les premières informations toutefois, il semble que la célèbre "foire à Liège" version 2020 sera bien plus courte. Certains forains ont en effet déjà annoncé rechercher du renfort... du 15 octobre au 11 novembre. Sur place par ailleurs, il s'agira aussi de canaliser la foule par différents moyens. Réponse ce vendredi…