Environnement Le ministre Georges Gilkinet s’engage à porter le débat au niveau européen…

Ils ne sont pas très longs et ne sont sans doute pas les plus polluants, dans l’absolu du moins… mais ces vols qualifiés de "saut de puce", réalisés à vide, c’est-à-dire sans passager, entre Liège et Maastricht, font couler beaucoup d’encre et provoquent l’indignation de nombreux observateurs à l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique semble être une urgence…

Cette semaine, c’est finalement le ministre fédéral Georges Gilkinet (Écolo), en charge de la Mobilité, qui s’est positionné dans ce débat… jugeant "vertement" le principe et s’engageant à porter le débat au niveau ad hoc, européen.

Pour rappel en effet, c’est le mouvement Demain qui avait notamment dénoncé ce type de vols (très) courts, sans passager ni marchandise en l’occurrence et dont l’objectif "stratégique" est un repositionnement… difficile à défendre si l’on tient compte des enjeux climatiques.

En réponse à plusieurs interpellations, le ministre de la Mobilité a confirmé qu’entre janvier et novembre 2020, "une moyenne de 3 vols par mois entre Liège et Maastricht a été enregistrée par Skeyes. La majorité de ces vols a été effectuée dans le sens Maastricht-Liège. Ces vols […] ne concernaient pas une compagnie aérienne en particulier".

"Aberration environnementale"