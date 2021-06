À Wanze, le projet de construction d’une nouvelle école communale au sein du village de Vinalmont fait figure de dossier important. Et ce notamment d’un point de vue budgétaire puisque le montant estimé de ce marché public s’élève à plus de 4 millions d’euros.

C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé lors du dernier conseil communal où un point relatif à ce sujet était à l’ordre du jour. Il s’agissait pour les élus locaux d’approuver les conditions et le mode de passation du marché en question.

Lequel, ainsi que cela a été expliqué, est divisé en plusieurs lots distincts. À savoir en l’espèce le gros œuvre, les parachèvements et abords mais aussi la mise en conformité de l’électricité, le volet dénommé HVAC (ventilation et climatisation) et les sanitaires, sans oublier la construction d’un ascenseur.

Pour rappel, début 2019, la commune de Wanze avait reçu à cet égard une promesse de principe d’une subvention à hauteur de maximum 60 % pour la concrétisation de ce projet. Et ce de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sera donc encore sollicitée en vue d’obtenir une subvention définitive de cet ordre.

À noter également que le permis d’urbanisme a été octroyé par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne, et ce en date du 29 avril dernier. Le projet prévoit l’implantation d’une nouvelle école au cœur même du village. Et ce compte tenu de l’augmentation continue du nombre d’élèves inscrits (198).

Plus précisément, il est question en quelque sorte de rénover et d’étendre l’implantation existante, laquelle consiste en un imposant bâtiment. L’idée étant notamment de pacifier et de sécuriser la mobilité autour de l’école en créant une nouvelle entrée au niveau de la rue Charles Frère.

À noter enfin, toujours concernant l’école de Vinalmont, qu’un appel à candidatures courant jusqu’au 15 juin prochain a été lancé en vue de la désignation d’un directeur à titre temporaire d’août 2021 à août 2022.