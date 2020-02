La mise en place de projets permettant l’utilisation d’énergies alternatives et la réduction de la facture énergétique était un des objectifs avancés dans le Plan Stratégique Transversal de la Ville de Herstal. C’est dans cet esprit qu’une toute nouvelle unité de cogénération va être mise en service dans les prochains jours à la piscine communale herstalienne.

Le principe de la cogénération s’assimile au fonctionnement d’un moteur de voiture et de son alternateur. Alimentée au gaz naturel, l’unité va produire de la chaleur pour réguler la température de l’air ambiant et fournir de l’électricité pour les installations.

52 000 euros de travaux

Cet investissement s’inscrit également dans le programme Renowatt, la centrale de marché à laquelle Herstal a adhéré en 2015. Le montant des travaux s’élève à 52 000 euros. " La production annuelle en électricité générée par cette cogénération est estimée à 100 MWh, ce qui est supérieur aux besoins de la piscine. Dès lors, 20 % de la production d’électricité sera exportée et revendue sur le réseau. On estime que le résultat de la vente de l’excédent permettra une recette annuelle de 800 euros pour la commune ", explique-t-on du côté de la Ville de Herstal.

En outre, dans le futur, les autorités herstaliennes "veulent aller encore plus loin et faire en sorte que l’on puisse chauffer l’eau des bassins à l’aide de notre réseau de chauffage urbain. Couplé avec la cogénération et avec les panneaux solaires existants, cela permettra d’avoir une piscine au service de tous, avec un impact carbone zéro", explique Jean-Louis Lefebvre (PSH), bourgmestre f.f. de Herstal.