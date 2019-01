En amour, vous prenez le temps. Vous êtes attentionné et chaleureux, disponible et complice.

Vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins. Manipuler vos proches ne vous cause aucun problème.

Vos idées sont originales, avant-gardistes et pleines de bon sens. Vous suscitez l’attention.

Sagittaire

Vous décidez de ne plus vous exprimer à tort et à travers. Vous êtes désormais plus prudent. Notamment sur les réseaux sociaux.