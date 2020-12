Depuis quelques semaines, les musées ont pu rouvrir leurs portes… Selon le groupe Vert ardent toutefois, l’accès reste limité à certaines catégories, au regard des conditions de réservation précisément (en ligne, paiement par carte de crédit…) ; raison pour laquelle le groupe d’opposition réclame une adaptation du secteur, sous l’impulsion de la Ville. "La culture est essentielle pour tous. D’autant plus en cette période de confinement, où l’accès à cette culture doit absolument être renforcé", indiquaient ce lundi soir les conseillers Laura Goffart, Éléna Chane-Alune et Guy Krettels. "En temps normal déjà, elle n’est pas toujours abordable pour tout le monde. Personne ne doit être empêché de se rendre au musée par des choix incompréhensibles de modalités d’organisation et de paiement."