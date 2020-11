Covid-19 La situation en région verviétoise est bien pire que lors de la première vague.

Les chiffres continuent d’augmenter en Belgique, même si on observe un ralentissement de la courbe. On le sait, la province de Liège est particulièrement impactée, en particulier la région verviétoise où l’on enregistre le plus de cas positifs au Covid-19. Si la population est touchée, le personnel soignant l’est tout autant.

Selon le Dr. Michel Meuris, aussi président de l’Agef.be, ils seraient près de 30 % des médecins généralistes à être touchés par le virus dans la région verviétoise. "Ils sont actuellement 55 à 62 médecins à être positifs au Covid", précise-t-il. "C’est plus que lors de la première vague". À Spa, par exemple, quatre médecins sont absents sur douze