Urbanisme La Cité lainière perd des habitants tandis que l’offre de logements est insuffisante.

Avant d’entrer dans la 2e phase de l’élaboration du Schéma de Développement Communal, l’échevin MR Freddy Breuwer a présenté "un diagnostic remis à niveau de l’état de santé de la ville afin de partir sur des bases solides pour définir et appliquer les meilleurs remèdes" qui participeront à l’aménagement et au développement du territoire.

Ce diagnostic constitue 378 pages, "réalisé en un an". Outre des données d’ordre historique, paysager et géologique, il rassemble des analyses d’ordre urbanistique mais aussi économique, social et démographique. Il ressort de celui-ci que "la ville décline, se porte mal et on doit y remédier. Nous avons l’obligation d’atterrir en juin 2021 avec un Guide communal d’urbanisme", en collaboration avec le Crac.

Perte de 800 habitants