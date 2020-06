Ces deux oeuvres, du musée des Beaux-Arts et de la Céramique, ont été classées en tant que "Trésor" par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces deux tableaux du 17e siècle ont ainsi été classés parce qu'ils présentent un intérêt remarquable en raison de leur valeur artistique, historique et répondent aux critères de classement que sont l'état de conservation, l’esthétique, la grande qualité de conception et d’exécution et le lien avec l'histoire et l'histoire de l'art. "La reconnaissance de ces deux oeuvres atteste de la qualité de nos collections de peintures anciennes. En espérant que ce ne soit qu’un début car d’autres peintures de nos collections, et datant du 19e siècle, pourraient faire l’objet d’un classement", souligne-t-on à la ville de Verviers. "Ce classement permet également de mieux les protéger et, si une restauration devait avoir lieu, d'obtenir une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Le premier tableau, de Jean-Guillaume Carlier, s'intitule "Crucifixion" (1668). "Jean-Guillaume Carlier, un des principaux peintres liégeois du XVIIe siècle et élève de Bertholet Flémal, traite de manière originale le thème du Christ en croix qui ressort au centre de la composition. La figure la plus étrange de cette composition est celle du bourreau agenouillé au premier plan. Il semble jaillir du tableau. Ses carnations très chaudes apparaissent comme un puissant contrepoint à celles, livides, du Christ et de sa mère. L'atmosphère morbide de ce tableau est renforcée par l'intensité du bleu roi du manteau de la Vierge sur une robe lie de vin, le manteau orange de Jean, la toile carmin dans le drapeau de l'enseigne et surtout le curieux vêtement vermillon du bourreau qui, à lui seul, anime toute la composition". Cette toile a été offerte par un marchand liégeois du nom de Renier Louroux comme tableau du maître-autel de la chapelle de l'Hôpital nouveau de Verviers (actuel musée).

Le second tableau (1614), d’Hendrick Goltzius, s'intitule "Apamè usurpe la couronne du roi (les Quatre Pouvoirs)". "Hendrick Goltzius est un graveur qui s’est tourné vers la peinture à la fin de sa vie, vers 1600. Il est généralement considéré comme le plus grand peintre maniériste hollandais. Dans le tableau de Verviers, on voit Bacchus, à droite, tendre une coupe de vin au roi Darius, reconnaissable au sceptre qu’il tient. Au même moment, Darius est giflé par sa concubine Apamè, à gauche, qui lui prend sa couronne et la place sur sa propre tête. Dans les nuages, une femme nue tenant une trompette et couronnée par des putti émerge, rayonnante de lumière. Elle symbolise la Vérité. Le peintre s’est inspiré d’un passage non canonique de l’Ancien Testament, plus précisément du troisième livre d’Esdras (3 Esdras 3-4), qui concerne la joute oratoire à laquelle se sont livrés trois gardes du roi Darius, chacun faisant l’éloge de ce qu’il estime être le plus puissant au monde. Le vin pour le premier, le roi pour le deuxième et pour le troisième, du nom de Zorobabel, les femmes, tout en concluant que c’est la Vérité qui domine tout. Sa réponse convainc l’auditoire et le roi décide de lui accorder ce qu’il désire. Les quatre réponses à l’énigme sont ici concentrées dans une seule scène".

Ce tableau de Goltzius, dit aussi des Quatre Pouvoirs, thème rarissime en peinture, est le seul du grand maître conservé en Belgique.