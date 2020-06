Le collège entend prochainement réaliser un travail de mémoire relatif aux descendants de colonisés et de colonisateurs



"Depuis quelques jours déjà, le débat sur les violences de la colonisation belge au Congo et la responsabilité du roi Léopold II vis-à-vis de celles-ci revient au-devant de la scène. Cette histoire trop souvent méconnue, voire ignorée, nous pousse pourtant à nous interroger sur la présence, dans notre espace public, de symboles du passé colonialiste de la Belgique", précise d'emblée l'échevin verviétois de l'Interculturalité Antoine Lukoki (PS).



Dès le 28 Janvier déjà, le collège communal a ainsi souhaité faire de Verviers "une ville pionnière de Belgique". "On a décidé d’approfondir la réflexion et d’établir un canevas réfléchis en y associant des personnes compétentes", explique l'échevin. Face à la complexité et à la sensibilité de cette thématique, ce dernier a pris contact au cours des derniers mois avec différents spécialistes afin d’enrichir la réflexion : Mme Valérie Rosoux et M. Hassan Boussetta, Claude Desama, Bob Kabamba, Philippe Raxhon et Pierre Verjans. "J’ai également pu bénéficier du précieux soutien de mon collègue Jean-François Chefneux".



Finalement, "les échanges, riches et fructueux, ont mis en lumière l’importance de réaliser notre projet de façon pensée, progressive et surtout concertée. Il nous a donc semblé opportun de développer un processus visant à sensibiliser le grand public quant à la période coloniale", poursuit l'échevin.



Concrètement, le collège entend prochainement réaliser un travail de mémoire relatif aux descendants de colonisés et de colonisateurs par le biais :

- D’une collecte de pièces d’Afrique centrale ;

- D’un dialogue entre les différents points de vue ;

- D’une approche multiculturelle et d’un débat démocratique.

"Il s’agirait là de mettre en œuvre une démarche pédagogique et précautionneuse sur le thème 'd’où on vient' pour savoir 'qui on est', de construire une histoire autour des objets rassemblés et de la partager", conclut-il.