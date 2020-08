Selon les chiffres divulgués par Sciensano, l'institut de santé publique, Verviers fait partie des treize communes où l'on détecte plus d'une personne contaminée par le coronavirus pour 1000 habitants, pour les 7 sept derniers jours.



Le récent sursaut des chiffres de contaminations au Covid-19 a obligé les autorités à prendre des mesures strictes pour éviter une recrudescence trop importante de la pandémie.



La bourgmestre Muriel Targnion a ainsi pris un nouvel arrêté ce mardi 4 août qui interdit toutes les manifestations et tous les rassemblements ouverts au public, jusqu'au 1er septembre inclus.



Cette interdiction fait exception pour :

- les compétitions sportives se déroulant dans une infrastructure propre au club organisateur ;

- les compétitions sportives organisées dans le respect des protocoles régissant la reprise des activités sportives ;

- les stages culturels dûment autorisés ;

- les camps scouts dûment autorisés.

Ces nouvelles mesures viennent perturber les animations de l'été programmées par la Ville : concerts, visites guidées...



L'oasis urbaine démontée



Installée en plein coeur de ville, cette petite zone de sable devait d’une part sensibiliser au retour de la nature au centre-ville et d’autre part servir de cadre au programme d’animations proposé chaque samedi : "Verviers c’est Waouh !".

Suite à l'annulation de toute manifestation sur le territoire, l’oasis perd une partie de sa raison d’être. "C’est pour cette raison qu’elle sera démontée dans les meilleurs délais et que l’accès n’y sera plus autorisé dès ce jour", informe la Ville de Verviers.