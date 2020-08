Fini les vacances pour de nombreux étudiants verviétois qui doivent passer leur deuxième session d'examens, après une année scolaire particulièrement mouvementée. Mais beaucoup d'entre eux ne disposent pas de locaux ou d'un environnement propice à la préparation optimale de leurs examens, loin des distractions de la vie quotidienne. Pour leur permettre d'étudier et de réussir au mieux, la Ville de Verviers a tenu pour la deuxième année consécutive à ouvrir une salle de blocus au numéro 18 rue Thier Mère Dieu, en plein centre de Verviers. "Dans le contexte actuel, les jeunes ont plus que jamais besoin d’un cadre calme et serein pour préparer au mieux leur session", commente Sylvia Belly, échevine de l'Enseignement. "Quoi de mieux que la salle de blocus : des étudiants qui partagent les mêmes objectifs, un endroit calme et sécurisé, un espace jardin pour s’aérer le temps d’une pause et en route vers la réussite".



La salle de blocus de Thier Mère Dieu est ouverte aux étudiants depuis ce lundi et jusqu’à la mi-septembre.

Les mesures de distanciation et sanitaires sont bien évidemment en vigueur :

- désinfection obligatoire de chaque table par l’étudiant qui l’utilise.

- masque obligatoire

- sanitaires et désinfectant à disposition pour hygiène des mains

- accès limité à 13 étudiants

La journée d’étude est divisée en trois blocs de 3h45 :

• de 9h00 à 12h45 ;

• de 13h00 à 16h45 ;

• de 17h00 à 20h45.



Pour pouvoir accéder à cette salle d’étude, la Ville de Verviers signale qu'il est indispensable de s’inscrire au préalable via le guichet électronique disponible sur le site verviers.be :

https://verviers-formulaires.guichet-citoyen.be/inscription-salle-blocus/

Pour avoir accès au guichet unique, il faut s’inscrire soit avec sa carte d’identité, soit avec ITSME ou via une adresse mail.

Les étudiants seront alors invités par mail à choisir les plages horaires qui leur conviennent et à formaliser ainsi leur réservation.

En cas de forte demande, vu la limitation en vigueur, "nous sommes heureux d’annoncer que la bibliothèque sera également accessible, avec toutefois une limitation aux plages horaires de 9h à 12h45 et de 13h à 16h45 et un nombre d’étudiants également limité", indique la Ville.