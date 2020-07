Elle n'est cependant pas encore accessible...

Le parc de Séroule, classé en zone d'intérêt naturel, s'est doté mercredi matin d'une toute nouvelle passerelle. Cet ouvrage, composé de trois sections de 10 mètres, a été réalisé en bois et en métal. Il est destiné à faciliter la promenade parmi les étangs de ce parc, qui appartient à la Région wallonne. Cette dernière, qui gère ce domaine public de 10 hectares, a rapidement constaté la vétusté du précédent édifice réalisé uniquement en bois. Au bout d'une dizaine d'années, la passerelle était devenue impraticable, obligeant la Région à opter pour un nouvel édifice plus durable dont le coût avoisine les 150 000 euros.

Longue de 30 mètres et pesant 7,5 tonnes, la nouvelle structure a été posée ce 1er juillet en présence de badauds étonnés du spectacle et des moyens déployés pour réaliser cette opération. Celle-ci ayant en effet nécessité la présence d'une dizaine d'intervenants.

L'opération, prévue initialement en novembre 2019, a été postposée de huit mois afin de bénéficier d'excellentes conditions climatiques. La nouvelle passerelle, qui s'intègre dans le paysage, ne sera cependant pas accessible directement, des interventions supplémentaires étant prévues dans les prochaines semaines.

Les lieux seront sécurisés par la Région wallonne qui, depuis mars dernier, a intensifié la surveillance du site en ayant recours à une société de gardiennage afin de lutter contre les dégradations et incivilités en tout genre. Il est prévu de clôturer une partie du parc et de fermer la nuit les entrées situées à proximité de l'autoroute et aux Béolles.