L’ASBL Région de Verviers et la conférence des bourgmestres et du collège provincial, a fait savoir que les communes sinistrées dans l’arrondissement avaient décidé de mutualiser l’ensemble des dons reçus à la suite des terribles inondations ayant ravagé bon nombre de communes situées le long de la Vesdre.

"L’heure est à la solidarité dans les communes francophones de l’arrondissement de Verviers. Un élan de générosité sans précédent se manifeste vis-à-vis de nos communes sinistrées par les inondations", s’est réjoui Valérie Dejardin, présidente de l’association et bourgmestre de Limbourg. "Afin d’utiliser de façon efficace ces promesses de dons, les 20 Bourgmestres de l’arrondissement ont décidé d’ouvrir un compte spécifique au nom de l’ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres - auprès de la Banque Belfius - BE27 0689 4224 3273".

Concrètement, l’affectation des montants récoltés sera décidée début du mois de septembre, par les 20 communes de l’arrondissement et de manière collégiale. "Ils serviront uniquement et en tout état de cause à aider le plus efficacement possible les communes sinistrées. Les Bourgmestres de l’Arrondissement sont touchés par ces manifestations de solidarité et, ensemble, déploieront toute leur énergie pour redessiner le visage de nos communes violemment fauchées par cette catastrophe inédite".

Précisons que l’entité de Chaudfontaine et son CPAS ont aussi ouvert un numéro de compte solidaire (BE93 0910 0097 3867). "L’argent récolté sera géré par le CPAS de Chaudfontaine au bénéfice intégral des situations les plus dramatiques et les plus urgentes".