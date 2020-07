Suite au CNS de ce lundi et vu la recrudescence ces derniers jours du nombre de contamination au Covid 19 dans certaines zones du territoire belge, la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion (PS), après concertation avec la zone de police locale, a décidé d’imposer le port du masque dans certaines zones fort fréquentées du territoire verviétois, et ce, "afin de limiter au maximum une nouvelle propagation du virus sur le territoire verviétois".



La bourgmestre a signé ce mardi une ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque (pour les personnes de plus de 12 ans) dans les zones commerciales et rues suivantes, et ce, pour tout déplacement piéton : place du marché, rue de Heusy, Mont du moulin dans sa partie jouxtant la place du marché, rue Crapaurue, rue Ortmans Hauzeur (entre la rue Crapaurue et la rue Coronmeuse), rue du Collège, rue Coronmeuse (entre la rue Ortmans Hauzeur et le pont aux lions), Terre Hollande, rue Cuper, rue des Martyrs, place Verte, place du Martyr, pont aux Lions, pont Saint Laurent, rue Xhavée, rue du Théatr, place de la Victoire, rue du Brou, rue de l’Harmonie, rue Henri Hurard, rue Chapuis, rue Jardon-Pont du chêne, rue de Dison, rue de Hodimont, rue Saucy, rue Peltzer de Clermont, rue aux Laines, rue de la Station, l’ensemble du site Crescend’eau, esplanade de la Grace, avenue de Spa (entre l’avenue Hanlet et l’avenue Nicolaï), et chaussée de Theux.

Pour les personnes de plus de 12 ans, le port du masque est rendu obligatoire: sur le marché hebdomadaire, dans les plaines de jeux et espaces de loisirs et dans les halls sportifs.



La police veillera au respect de cette obligation. Les contraventions à cette ordonnance sont passibles de sanctions administratives.

Cette ordonnance est applicable dès ce mercredi 29 juillet et restera d’application jusqu’au 1er septembre inclus.