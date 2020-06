Après quelques jours de pluie, c’est un temps clément dont ont bénéficié les restaurateurs verviétois tout au long du week-end. Autorisés à rouvrir leur commerce depuis lundi, dans le cadre de la phase 3 du plan de déconfinement, les cafés et les restaurants de la Cité lainière se disent tous heureux de retrouver leurs clients, qui étaient encore bien présents ce dimanche sur la place du Martyr et aux alentours pour boire un verre et profiter d’un bon repas, en famille ou entre amis.

"C’est super, tous mes clients reviennent. Tout le monde est content de ressortir de chez soi. La ville revit", se réjouit Nicolas Flikas, patron de La Brasserie, place du Martyr, qui enregistre une dizaine de réservations pour la journée. Une réouverture qui ne s’est pas faite sans quelques aménagements : installation de plexiglas entre les tables, du gel hydroalcoolique… "La Ville nous a également prêté dix tables pour agrandir notre terrasse et nous permettre de recevoir plus de monde en extérieur", précise ce patron, qui a dû retirer des tables en intérieur pour permettre la distance sanitaire entre les clients. Désormais, la terrasse s’étend sur la route tandis que les voitures traversent la place via le parking.

Un peu plus loin, la reprise se passe également "bien" pour le gérant de la Seigneurie, Basile Saroglou, qui a, lui aussi, dû faire quelques aménagements. "Il y a un respect des règles sanitaires, les clients sont très réceptifs", confie-t-il. Dans ce restaurant qui affiche complet midi et soir depuis vendredi, tous les serveurs portent un masque tandis que du gel hydroalcoolique est installé à l’entrée. "J’ai perdu 35 % de ma capacité intérieure. Heureusement, la Ville a été très réceptive à notre demande pour étendre la terrasse", précise le patron, qui ne fonctionne plus que sur réservation.

Même chose pour le patron de l’Ogre de barbarie, qui a été contraint de condamner plusieurs tables. "On reprend tout doucement. Mais toutes les personnes âgées ne sont pas encore ressorties. Ça devrait repartir en juillet", espère-t-il.