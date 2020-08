Dans un communiqué, l'échevine explique sa position de vouloir rester fidèle à son parti.



"La situation politique verviétoise offre un spectacle désolant, très éloigné des enjeux qui s'imposent à notre Ville et à ses citoyens", débute-t-elle. "L'exclusion de Muriel Targnion du PS m'a conduite à m'interroger sur mes choix et à les remettre en question de façon fondamentale".

, explique l'échevine.

"Pour toutes ces raisons, j'ai choisi de me mettre à disposition de mon parti et de la tutelle afin de participer à toute solution qui permettra de mettre en place rapidement la majorité dont les Verviétoises et les Verviétois ont besoin, dans le respect du code de la démocratie locale".



Et de conclure : "Soyez assurez qu'en agissant de la sorte mon objectif premier est de sortir de cette situation de crise inédite et de me remettre au travail au sein d'une majorité sereine au service de Verviers".