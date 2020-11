Verviers Une enquête publique est en cours jusqu’au 14 décembre.

Ce vendredi a commencé l’enquête publique relative au futur "Guide des enseignes et publicités commerciales", qui durera jusqu’au 14 décembre.

"Ce nouvel outil urbanistique est appelé à compléter les réglementations en vigueur ou en cours d’élaboration telles que le S.D.C. ou le Guide communal d’urbanisme (G.C.U.), qui sont attendus pour juin 2021", explique l’échevin du Développement territorial Freddy Breuwer (MR), qui a ressorti ce dossier des tiroirs dès le début de son mandat. Alors que le conseil communal a approuvé la première mouture de ce futur guide, celui-ci sera à nouveau présenté en février pour approbation définitive.

"Actuellement la Ville traite les permis sur base d’un règlement obsolète datant de 1977. Il était par conséquent indispensable de se doter d’un ensemble de règles actualisées et propices à l’amélioration du décor et du cadre urbain", souligne l’échevin qui estime à cet effet qu’il y a du pain sur la planche. "Beaucoup d’enseignes sont taxées mais ne font pas l’objet d’un permis et sont trop souvent infractionnelles. On a parfois des devantures disproportionnées !". Or, "la qualité de l’offre commerciale va souvent de pair avec la qualité de son enseigne !"

Pour l’échevin, la qualité des enseignes et publicités commerciales